Basilica Santa Maria Maggiore omaggio alla tomba di Papa Francesco | orari e info utili

omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L’accesso sarà consentito negli stessi orari anche nei giorni successivi, permettendo a fedeli e visitatori di tributare il proprio saluto al pontefice.Per seguire la situazione in tempo reale, è possibile collegarsi alla webcam posizionata di fronte alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.Modifiche alla viabilitàPer garantire la sicurezza e gestire l’afflusso dei fedeli è prevista la chiusura di via dell’Esquilino e, se necessario, l’interdizione al transito pedonale del tratto antistante la Basilica. Verrà inoltre creato un corridoio transennato per instradare i visitatori lungo via Liberiana e piazza dell’Esquilino.Come raggiungere Santa Maria MaggioreL’area della Basilica è facilmente accessibile con il trasporto pubblico. Leggi su Funweek.it A partire da domenica 27 Aprile, dalle ore 7.00 alle 19.30, sarà possibile renderedinelladi. L’accesso sarà consentito negli stessianche nei giorni successivi, permettendo a fedeli e visitatori di tributare il proprio saluto al pontefice.Per seguire la situazione in tempo reale, è possibile collegarsiwebcam posizionata di frontele di.ModificheviabilitàPer garantire la sicurezza e gestire l’afflusso dei fedeli è prevista la chiusura di via dell’Esquilino e, se necessario, l’interdizione al transito pedonale del tratto antistante la. Verrà inoltre creato un corridoio transennato per instradare i visitatori lungo via Liberiana e piazza dell’Esquilino.Come raggiungereL’area dellaè facilmente accessibile con il trasporto pubblico.

