Ater mette all’asta 13 alloggi in 9 Comuni della Marca

Ater Treviso mette all'asta 13 alloggi in 9 Comuni del territorio provinciale destinandoli, senza vincolo di requisiti, a chiunque desideri acquistare casa. Le offerte vanno presentate entro le ore 12 del 23 giugno 2025. Il bando è disponibile nel sito di Ater Treviso www.Atertv.it

