La tragedia di 9 anni fa I genitori di Lisa Digrisolo | | Sono sparite le barriere anti attraversamento

di Marianna Vazzana "Cerchiamo di andare avanti. Sopravviviamo. Per Lisa, come ogni anno, abbiamo fatto celebrare una messa in sua memoria". La disgrazia avvenuta venerdì sera alla stazione di Greco Pirelli fa sanguinare la ferita che non si è mai rimarginata per Nicoletta ed Enzo Digrisolo, i genitori di Lisa, che fu travolta e uccisa a 18 anni e mezzo da un Frecciarossa alla stazione di Milano Certosa dopo aver attraversato i binari con le cuffiette che le sparavano musica nelle orecchie mentre andava a scuola. Sono passati 9 anni da quel 21 aprile 2016 che ha stravolto per sempre le loro vite, e una manciata di giorni dall'anniversario. "Quest'anno – sottolinea la madre – la cerimonia in suo onore è slittata di un giorno, perché il 21 aprile era il lunedì dell'Angelo e non era possibile organizzare messe in suffragio dei defunti".

