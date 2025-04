Il suono del cordoglio L’omaggio al Pontefice dell’Unione Campanari

Campanari Reggiani si è unita al cordoglio per il rito funebre di Papa Francesco. Ieri mattina alle 10 l'associazione Campanaria della nostra provincia ha raccolto l'invito della direzione regionale rendendo omaggio a Papa Francesco, accompagnando la messa esequiale di Roma con il suono delle campane sparse nella nostra provincia. Affinché il tributo al Pontefice giungesse come preghiera unanime dei fedeli reggiani per sua Santità, gli associati hanno suonato "a morto" la campana maggiore dei campanile in cui prestano solitamente servizio, in concomitanza con l'inizio delle celebrazioni e continuando per tutto il tempo in cui veniva cantata l'antifona di ingresso "requiem aeternam". La stessa suonata è stata poi ripetuta con la campana maggiore al termine della celebrazione durante il canto del Magnificat.

