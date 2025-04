Mattarella a Genova incontra la nipote di Remo Scappini empolese che firmò la resa dei nazisti ai partigiani

Mattarella, ha infatti incontrato Tania Scappini, nipote di Remo, partigiano che firmò da presidente del Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria.

