La presenza del Principe William a Roma senza Kate Middleton

Principe William ai funerali di Papa Francesco: un gesto di rispetto su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La presenza del Principe William a Roma senza Kate Middleton Leggi su Donnemagazine.it Un evento storico che ha unito il mondo in un ultimo saluto al Pontefice scomparso. Ilai funerali di Papa Francesco: un gesto di rispetto su Donne Magazine.

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

“Gli avvocati divorzisti di Lady D”. Principe William, il gesto clamoroso: cosa c’è dietro - Il gesto del principe William fa discutere. Negli ultimi tempi si è molto parlato delle gravi malattie che hanno colpito la famiglia reale. Sia il papà, Re Carlo III d’Inghilterra, che la moglie, Kate Middleton, hanno dovuto fare i conti con un tumore. Dopo mesi di terapie e preoccupazione sembra che il peggio sia passato, ma certo non è stata una passeggiata. Si è parlato anche di una presunta crisi tra William e Kate, indiscrezioni però mai confermate. 🔗caffeinamagazine.it

Principe William rompe con la linea del Re: cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio - Il Principe avrebbe improvvisamente deciso di cambiare radicalmente il suo team di legali, abbandonando il paludato studio Harbottle & Lewis, che da decenni è al servizio della Casa Reale e che è ancora utilizzato da Re Carlo III per qualsiasi tipo di questione legale, per affidarsi allo studio Mishcon de Reya L'articolo Principe William rompe con la linea del Re: cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Le Famiglie Reali di tutto il mondo riunite in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco: da Letizia di Spagna al principe William - Le Famiglie Reali di tutto il mondo a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, che si tengono in piazza San Pietro davanti a una folla imponente di 200 mila persone. L'ultimo addio per rico ... 🔗vanityfair.it

Da Trump al principe William, chi sarà a Roma per i funerali del papa - Sabato 26 attese nella Capitale 170 delegazioni straniere: confermata la presenza di Zelensky, Milei e Lula. Putin e Netanyahu assenti ... 🔗giornaledibrescia.it

Funerali Papa, l'arrivo del Principe William e di re Felipe VI - Roma, 26 apr. (askanews) - L'arrivo del Principe William di Inghilterra sul sagrato di Piazza San Pietro per partecipare ai funerali di ... 🔗stream24.ilsole24ore.com