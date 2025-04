Tolentino auto prende fuoco vicino al distributore di metano

Tolentino, in contrada Ributino, all’incrocio con via Achille Corona, davanti al distributore di metano. Una pattuglia della polizia locale, sul posto perché stava scortando il pellegrinaggio del Giubileo degli adolescenti da Tolentino a Urbisaglia, è intervenuta subito allertando i vigili del fuoco e chiudendo la strada. I giovani pellegrini sono rimasti fermi una mezz’oretta. Il conducente, un tolentinate di 74 anni, è uscito dall’auto in tempo, appena ha avvertito un odore acre; si è accorto del fumo dal vano motore, ha fermato il veicolo a lato della strada ed è subito sceso. Gli agenti hanno fermato il traffico, trattandosi di un’auto alimentata a gpl, e i vigili del fuoco di Tolentino hanno spento l’incendio. L’auto è stata quindi rimossa. Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, auto prende fuoco vicino al distributore di metano Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una Lancia Delta divorata dalle fiamme, ieri alle 8.15 a, in contrada Ributino, all’incrocio con via Achille Corona, davanti aldi. Una pattuglia della polizia locale, sul posto perché stava scortando il pellegrinaggio del Giubileo degli adolescenti daa Urbisaglia, è intervenuta subito allertando i vigili dele chiudendo la strada. I giovani pellegrini sono rimasti fermi una mezz’oretta. Il conducente, un tolentinate di 74 anni, è uscito dall’in tempo, appena ha avvertito un odore acre; si è accorto del fumo dal vano motore, ha fermato il veicolo a lato della strada ed è subito sceso. Gli agenti hanno fermato il traffico, trattandosi di un’alimentata a gpl, e i vigili deldihanno spento l’incendio. L’è stata quindi rimossa.

