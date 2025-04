La polizia locale trasporta rene da trapiantare Questo mese è la terza missione volontaria

missione trasporto organi: in azione ieri mattina gli agenti del corpo intercomunale di polizia locale di Pieve Emanuele e Siziano che hanno effettuato il trasporto d'emergenza di un rene da Brescia a Padova, rispondendo con tempestività alla richiesta urgente della Centrale operativa di Areu Lombardia. Gli agenti hanno prelevato l'organo dall'ospedale Spedali Civili di Brescia per consegnarlo all'ospedale Università di Padova. Si tratta della terza missione portata a termine nel mese di aprile dalla polizia locale. Il personale del corpo intercomunale opera in servizio volontario, fuori dall'orario di servizio e senza remunerazione dell'attività prestata, pertanto non vi è alcuna interferenza tra l'espletamento del servizio e l'attività volontaria di trasporto organi.

