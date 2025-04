Gaza 40 palestinesi morti in attacchi dell' esercito israeliano | Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua

Tgcom24.mediaset.it - Gaza, 40 palestinesi morti in attacchi dell'esercito israeliano | Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi

Angelina Jolie: "Gaza una fossa comune, bambini sono il 40% dei morti, mln di civili palestinesi puniti, leader mondiali complici di questi crimini" - L'attrice, inviata speciale dell'Onu, ha pubblicato un post su Instagram in cui condanna la guerra di Israele a Gaza L'attrice Angelina Jolie, inviata speciale dell'Onu, ha condannato fermamente la guerra a Gaza con un post su Instagram in cui descrive la Striscia come "una fossa comune" e in 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, raid israeliano a Jabalia: almeno 40 morti - L’esercito israeliano ha annunciato tramite il suo canale Telegram ufficiale di aver colpito obiettivi di Hamas a Jabalia, nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito: «I terroristi si nascondevano all’interno di un centro di comando e controllo che veniva utilizzato per coordinare le attività terroristiche e fungeva da punto di incontro centrale per l’organizzazione terroristica. Inoltre, il complesso era utilizzato dal Battaglione Jabalia di Hamas per pianificare attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf». 🔗lettera43.it

Netanyahu assedia la Striscia di Gaza: raid colpiscono una clinica dell’Unrwa e causano almeno 40 morti - Orrore nella Striscia di Gaza, dove un raid dell’aviazione israeliana di Benjamin Netanyahu ha colpito una clinica dell’UNRWA, nel campo profughi di Jabalia, causando almeno 40 morti, tra cui 9 bambini. Bombe che, come accade ormai da due settimane, colpiscono quotidianamente l’intera enclave palestinese, dove, nel volgere di 24 ore, tra Rafah e Khan Younis si sono registrate altre 21 vittime. Ma c’è di più. 🔗lanotiziagiornale.it

Nuovi bombardamenti israeliani su Gaza, «almeno 40 morti»; Netanyahu annuncia una dichiarazione speciale. A Gaza 47 i palestinesi uccisi oggi - Le forze israeliane bombardano di nuovo le tende degli sfollati nel sud di Gaza; Lancet: 70mila, le vittime a Gaza sono il 40% in più; Gaza, 40 mila vittime innocenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gli attacchi dell'esercito di Israele su Gaza: almeno 40 palestinesi morti nelle ultime 24 ore - Almeno 40 palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore . Lo riporta la Tass citando l’emittente ... 🔗gazzettadelsud.it

Raid israeliani a Gaza: almeno 40 morti, tra cui 15 bambini nelle ultime offensive nel quartiere al-Tuffah - Una nuova ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito il quartiere al-Tuffah, nella zona orientale di Gaza City, causando la morte di numerosi civili, tra cui diversi bambin ... 🔗globalist.it

Striscia di Gaza: 40 morti nei nuovi attacchi israeliani, colpiti campi profughi - Almeno 40 morti nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, colpiti campi profughi e città. La Protezione civile segnala vittime tra donne e bambini. 🔗quotidiano.net