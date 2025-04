Ilgiorno.it - Nuova incursione all’ex Macello. Si cerca un accordo sulla sede Cral

Ancora spiacevoli visite durante la notte per ladeldel Comune di Monza. Ma con una buona notizia che è emersa nel frattempo: si avvicina l’con il Comune per il rinnovo della concessione degli spazi.Una settimana densa per i volontari del, aperta martedì mattina con la sorpresa amara di rifiuti sparsi ovunque nei locali dell’immobile - segno evidente che la sera precedente sono stati occupati in modo indecoroso da presenze non autorizzate - e chiusa giovedì sera con l’incontro con il sindaco di Monza Paolo Pilotto che ha acceso fiducia e speranze.Dopo la scadenza del regolare contratto di concessione nel luglio 2023, e un mancato rinnovo che si procrastina da ormai quasi due anni (per la richiesta dell’associazione di un contratto che la sgravi dalle spese per le manutenzioni straordinarie), ora si prova sul serio, da ambo le parti, a chiuderla con una stretta di mano.