Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna ripartire con gente preparata"

Sta per concludersi una stagione fallimentare. Non mi aspettavo una Fermana sempre fuori dai giochi, così in difficoltà. Tre allenatori, un numero esagerato di giocatori – molti dei quali non all’altezza – hanno portato a una retrocessione. Ma ciò che più dispiace è la frattura con la tifoseria, da sempre l’unico vero patrimonio di questa squadra. Guardando al futuro, mi auguro una società capace di riconquistare la fiducia dei tifosi, guidata da una leadership forte, con una sola voce autorevole e una struttura competente. Non servono fuoriclasse in panchina o in scrivania, ma persone preparate, con esperienza, in grado di dare stabilità e visione. Se si riparte da basi solide, i risultati sul campo arriveranno. L’auspicio più grande è che si ricrei un clima sereno e costruttivo tra società, squadra, città e tifosi.