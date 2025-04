La Via Lucis la parte più bella

Il giubileo mi destava grandi aspettative che sono state rispettate, e posso definire quest'esperienza come arricchente ed entusiasmante – racconta Tommaso Ghelfi della parrocchia di San Giovanni Bosco –. Roma è favolosa e l'unico rammarico è dovuto alla scomparsa di Papa Francesco. Il momento più toccante sicuramente è stato vedere la bara del Santo Padre tra la gente che piangeva e lo applaudiva".Dello stesso pare positivo riguardo al Giubileo è l'educatore di Sgb Luca Borghi: "Il momento più bello è stata la 'Via Lucis' di venerdì sera presso la Basilica dei santi Pietro e Paolo, dove abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di tantissimi ragazzi".

