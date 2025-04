Cerimonia in vista? Un abito verde smeraldo risolve il look e si abbina così

verde smeraldo è il colore che accende le cerimonie della primavera estate 2025. Più versatile di quanto si possa immaginare, questa tonalità intensa riesce a coniugare eleganza classica e twist contemporaneo, prestando il fianco sia a look minimalisti sia a outfit più teatrali. Dalle nozze in città ai garden party immersi nella natura, il verde smeraldo è protagonista di mise pensate per brillare con discrezione, alternando tessuti fluidi ad accessori colorati.verde smeraldo e borgogna: il look da cui partireL’ispirazione arriva da Victoria Beckham, che nella sua collezione primavera estate 2025 propone un abito verde smeraldo dalla linea impeccabile. Amica.it - Cerimonia in vista? Un abito verde smeraldo risolve il look, e si abbina così Leggi su Amica.it Raffinato, magnetico, vibrante: ilè il colore che accende le cerimonie della primavera estate 2025. Più versatile di quanto si possa immaginare, questa tonalità intensa riesce a coniugare eleganza classica e twist contemporaneo, prestando il fianco sia aminimalisti sia a outfit più teatrali. Dalle nozze in città ai garden party immersi nella natura, ilè protagonista di mise pensate per brillare con discrezione, alternando tessuti fluidi ad accessori colorati.e borgogna: ilda cui partireL’ispirazione arriva da Victoria Beckham, che nella sua collezione primavera estate 2025 propone undalla linea impeccabile.

