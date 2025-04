Il figlio della dirigente Cia morto in Donbass | combatteva per Putin

figlio di un'alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq. Il giovane, stando a quanto riferito dal Washington Post è stato ucciso lo scorso aprile mentre combatteva con l'esercito russo contro gli ucraini. figlio di Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l'innovazione digitale, e di Larry Gloss, capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica, Michael ha lottato per gran parte della sua vita contro la malattia mentale. Poi la decisione di arruolarsi nell'esercito russo.Anche un portavoce della Cia ha confermato la notizia. Secondo quanto riporta l'emittente americana Nbc News, Gallina e la sua famiglia "hanno vissuto un'inimmaginabile tragedia personale, quando il figlio Michael, affetto da una malattia mentale, è morto durante i combattimenti in Ucraina".

