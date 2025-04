La Russia annuncia la completa liberazione della regione di Kursk | nuove prospettive per i negoziati con Kiev?

Mosca ha dichiarato ufficialmente di aver riconquistato l'intera regione di Kursk, segnando un potenziale punto di svolta nella lunga e sanguinosa guerra con l'Ucraina. Secondo il Cremlino, la liberazione della regione elimina uno degli ostacoli principali alla ripresa dei colloqui di pace con Kiev. Tuttavia, da parte ucraina giunge una netta smentita: secondo l'esercito di Kiev, alcuni gruppi di combattenti sarebbero ancora attivi nella zona, seppure in condizioni difficili.L'annuncio è stato dato personalmente dal presidente russo Vladimir Putin, durante un videocollegamento trasmesso dalla televisione di Stato con il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Nel suo intervento, Putin ha dichiarato che "l'avventura di Kiev è completamente fallita", salutando la riconquista dell'ultimo avamposto ucraino nel villaggio di Gornal come una vittoria decisiva.

Cosa riportano altre fonti

