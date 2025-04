Cadono in acqua Paura per 2 ragazzi

ragazzi di 22 e 23 anni che erano usciti nel lago in canoa. Qualcosa però non è andato per il verso giusto perché entrambi si sono ritrovati in acqua. Da riva qualcuno, vedendoli in difficoltà ha chiamato i soccorso che sono tuttavia giunti quando i due giovani erano già stati recuperati da un’imbarcazione privata. Nel frattempo sul posto sono giunti l’elisoccorso e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. I due ragazzi sono stati portati all’ospedale di Lecco, ma soltanto per accertamenti. Ilgiorno.it - Cadono in acqua. Paura per 2 ragazzi Leggi su Ilgiorno.it Grande spavento, parecchio freddo ma nessuna conseguenza più seria, fortunatamente, ieri nel tardo pomeriggio a Verceia per duedi 22 e 23 anni che erano usciti nel lago in canoa. Qualcosa però non è andato per il verso giusto perché entrambi si sono ritrovati in. Da riva qualcuno, vedendoli in difficoltà ha chiamato i soccorso che sono tuttavia giunti quando i due giovani erano già stati recuperati da un’imbarcazione privata. Nel frattempo sul posto sono giunti l’elisoccorso e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. I duesono stati portati all’ospedale di Lecco, ma soltanto per accertamenti.

