Taglio del nastro per la Mostra internazionale dell’artigianato alla Fortezza Da Basso

Mostra internazionale dell’artigianato in corso fino al Primo maggio alla Fortezza da Basso di Firenze.Presieduta da Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, interverranno Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca del Comune di Firenze, Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze, Luca Tonini, presidente del Cna Toscana e Serena Vavolo per Confartigianato nazionale.In apertura, un momento musicale con le musiche di Ennio Morricone – C’era una volta il West, Metti una sera a cena, Gabriel’s Oboe – eseguite dal quartetto d’archi Vocal Bowas con Klaudia Guazzarotti, violino; Giorgia Lucchesi, violino; Diletta Landi, Viola e Viola Conti, Violoncello. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Tutto pronto oggi (26 aprile) alle 12 in Sala della Scherma della cerimonia inaugurale dellain corso fino al Primo maggiodadi Firenze.Presieduta da Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, interverranno Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca del Comune di Firenze, Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze, Luca Tonini, presidente del Cna Toscana e Serena Vavolo per Confartigianato nazionale.In apertura, un momento musicale con le musiche di Ennio Morricone – C’era una volta il West, Metti una sera a cena, Gabriel’s Oboe – eseguite dal quartetto d’archi Vocal Bowas con Klaudia Guazzarotti, violino; Giorgia Lucchesi, violino; Diletta Landi, Viola e Viola Conti, Violoncello.

