Sondaggio-Pagnoncelli il Pd tocca il punto più basso in 12 mesi

Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli conferma la crescita di Fratelli d'Italia. Nel mese, quello di aprile, che ha visto la politica estera protagonista, FdI segna un + e si attesta al 27,7 per cento. Il guadagno? Oltre un punto rispetto al mese precedente. Merito, spiega il Corriere della Sera, anche della visibilità internazionale ottenuta dal premier impegnata negli incontri con esponenti della politica americana e non solo. Restando nel centrodestra, la Lega subisce una leggera flessione. Il Carroccio di Matteo Salvini perde quasi un punto e scivola all'8,2, raggiunta da Forza Italia, anch'essa stimata all'8,2 seppure in lieve calo.Sul fronte dell'opposizione, invece, il Partito democratico cala ancora e si ferma al 21,1 per cento.

