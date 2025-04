I funerali del Papa Al cinema o a San Pietro il lungo addio dei fedeli

funerali di Papa Francesco. Non tutti sono andati di persona: c’è chi ha seguito le esequie in televisione – come Maria Grazia Ravaini – e chi è andato al cinema Solaris per seguire la diretta di teleVaticano sul maxischermo cinematografico – come Silvano Sanpiemonti; don Luca e don Davide della Parrocchia di San Carlo; Clara Andreani e la signora Daniela; Marco Moretti e Rita Andreatini. Hanno invece rinunciato ad andare a San Pietro, pur trovandosi a Roma per il Giubileo degli adolescenti, i 360 giovanissimi della metropolia di Pesaro, Fano, Urbino. Ma andiamo con ordine."Tutti abbiamo vissuto questo viaggio come quello della speranza – testimonia Romani a nome della quarantina di persone partite nella notte da San Decenzio – perché da soli non tutti sarebbero riusciti a concretizzare il forte desiderio di esserci e sarebbe stato un dolore rinunciare". Ilrestodelcarlino.it - I funerali del Papa. Al cinema o a San Pietro il lungo addio dei fedeli Leggi su Ilrestodelcarlino.it "E’ stato un viaggio della speranza". Leonardo Romani è appena sceso dal pullman di pellegrini pesaresi urbinati che ieri, all’alba ha raggiunto la città eterna per partecipare aidiFrancesco. Non tutti sono andati di persona: c’è chi ha seguito le esequie in televisione – come Maria Grazia Ravaini – e chi è andato alSolaris per seguire la diretta di teleVaticano sul maxischermotografico – come Silvano Sanpiemonti; don Luca e don Davide della Parrocchia di San Carlo; Clara Andreani e la signora Daniela; Marco Moretti e Rita Andreatini. Hanno invece rinunciato ad andare a San, pur trovandosi a Roma per il Giubileo degli adolescenti, i 360 giovanissimi della metropolia di Pesaro, Fano, Urbino. Ma andiamo con ordine."Tutti abbiamo vissuto questo viaggio come quello della speranza – testimonia Romani a nome della quarantina di persone partite nella notte da San Decenzio – perché da soli non tutti sarebbero riusciti a concretizzare il forte desiderio di esserci e sarebbe stato un dolore rinunciare".

