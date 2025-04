Il dovere di convincere i nostri nipoti a studiare la Liberazione

Liberazione, si sono rinfocolate polemiche e approfitto di questa rubrica che seguo da più di dieci anni per dare il mio contributo: mio padre, morto tre anni fa a 97 anni (io ne ho 75) mi raccontava della sua vita durante il fascismo e dopo la Liberazione, nell’ombra, sempre poco partecipe. La maggioranza silenziosa? Quella che ora si è trasformata in coloro che non vanno a votare (e poi si lamentano) Enrico Caro nonno Enrico, Piero Melograni è stato mio marito, e il primo libro che mi ha regalato è questo: libro che merita di essere ripubblicato, scritto nel 1976. Ilgiorno.it - Il dovere di convincere i nostri nipoti a studiare la Liberazione Leggi su Ilgiorno.it Severini Melograni Gentile signora Severini Melograni, ho trovato su una bancarella di libri usati “Intervista sull’antifascismo“ di Giorgio Amendola, curata da Piero Melograni. Sono rimasto colpito da passaggi sui limiti dell’antifascismo in Italia. Per l’80° della, si sono rinfocolate polemiche e approfitto di questa rubrica che seguo da più di dieci anni per dare il mio contributo: mio padre, morto tre anni fa a 97 anni (io ne ho 75) mi raccontava della sua vita durante il fascismo e dopo la, nell’ombra, sempre poco partecipe. La maggioranza silenziosa? Quella che ora si è trasformata in coloro che non vanno a votare (e poi si lamentano) Enrico Caro nonno Enrico, Piero Melograni è stato mio marito, e il primo libro che mi ha regalato è questo: libro che merita di essere ripubblicato, scritto nel 1976.

