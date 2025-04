Che Papa vogliono gli italiani? Sei su dieci chiedono un nuovo Francesco

Dimmi che partito voti e ti dirò chevorrai. In sostanza emerge questo nel sondaggio di Euromedia Research, che analizza la figura dineglie il desiderio (che cambia a seconda di quale partito si vota) per quello che sarà ilPontefice. La figura di Bergoglio è stata apprezzata, sottolinea il sondaggio Euromedia Research riportato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa, indistintamente da tutti (56,1%), laici cattolici, credenti e no. Un apprezzamento, per il 50,5% del campione, dato anche dalla presenza di molti leader mondiali. Anche se per esempio gli elettori della Lega vedono la lunga fila di potenti a piazza San Pietro come un «gesto ipocrita e opportunistico» (45,7 per cento). In linea con gli elettori di Avs, al 68,9 per cento. Chedesidera? I leghisti in controtendenzaSui colloqui informali tra i vari leader il 38% degliintervistati era convinto che i funerali potessero esser una buona occasione per dialogare.