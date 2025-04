Arriva dalla Serbia il nuovo rinforzo del Bisonte Firenze | è la 23enne Ana Maleševi?

Arriva dalla Serbia il primo rinforzo al centro de Il Bisonte Firenze, che comunica ufficialmente l'ingaggio della ventitreenne Ana Maleševi?, nell'ultima stagione protagonista in Romania – e anche in Challenge Cup fino ai quarti di finale – con la maglia del CSM Târgovi?te: la centrale serba.

