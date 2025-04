Ilgiorno.it - Prestazioni gratuite di telemedicina. Servizio dedicato ai cardiopatici

Impensabili anche soltanto qualche anno fa, soprattutto nei Comuni più piccoli (tanti punteggiano la Valtellina e la Valchiavenna), vi sono ora una serie di servizi utilissimi che la tecnologia mette a disposizione delle persone cardiopatiche. Una sicurezza in più che, soprattutto per chi vive solo, riveste anche una non trascurabile importanza sotto il profilo psicologico.Così è anche a Poggiridenti, dove a seguito dell’ampliamento dei locali della farmacia comunale e contestuali nuovi servizi sanitari die analisi del sangue rivolti alla cittadinanza, ora sono disponibili pure, va sottolineato, e non è certo un aspetto secondario - per pazientiriconosciute formalmente dal sistema sanitario regionale.Questa opportunità è offerta dal lunedì al sabato dalle 8.