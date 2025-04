Montebelluna sistemata l' edicola votiva di via Gramsci in vista del mese mariano

vista dell’inizio del mese mariano di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna e alla preghiera del Rosario, il Comune di Montebelluna ha provveduto nei giorni scorsi alla sistemazione dell’edicola votiva situata in via Gramsci, nel quartiere residenziale PEEP. Si tratta di un luogo. Trevisotoday.it - Montebelluna, sistemata l'edicola votiva di via Gramsci in vista del mese mariano Leggi su Trevisotoday.it Indell’inizio deldi maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna e alla preghiera del Rosario, il Comune diha provveduto nei giorni scorsi alla sistemazione dell’situata in via, nel quartiere residenziale PEEP. Si tratta di un luogo.

