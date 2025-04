Spesso teatro di inciviltà

teatro di microcriminalità. Alan Fabbri, ingegnere di 39 anni, è residente nella zona. "Un pomeriggio, camminando vicino al supermercato ho incrociato un uomo che scappava disperatamente. Subito dopo è arrivata un’auto a tutta velocità: il conducente è sceso con una mazza con il chiaro intento di usarla sul fuggitivo. Una volta allontanato ho chiamato i carabinieri che mi hanno informato che questa è un’area da loro attenzionata". Fabbri avanza poi una proposta: "Si potrebbe migliorare la situazione installando delle telecamere e dei giochi nel parco adiacente, che ora è in stato di abbandono, in modo che la zona sia più frequentata". Ilrestodelcarlino.it - "Spesso teatro di inciviltà" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il quartiere è tranquillo, ma l’area di piazzale Falcone e Borsellino a volte èdi microcriminalità. Alan Fabbri, ingegnere di 39 anni, è residente nella zona. "Un pomeriggio, camminando vicino al supermercato ho incrociato un uomo che scappava disperatamente. Subito dopo è arrivata un’auto a tutta velocità: il conducente è sceso con una mazza con il chiaro intento di usarla sul fuggitivo. Una volta allontanato ho chiamato i carabinieri che mi hanno informato che questa è un’area da loro attenzionata". Fabbri avanza poi una proposta: "Si potrebbe migliorare la situazione installando delle telecamere e dei giochi nel parco adiacente, che ora è in stato di abbandono, in modo che la zona sia più frequentata".

