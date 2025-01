Laprimapagina.it - Trasformazione serratura da doppia mappa a cilindro europeo

Leggi su Laprimapagina.it

Negli ultimi anni, la sicurezza delle abitazioni è diventata una priorità per molti, spingendo sempre più persone a valutare soluzioni innovative e più sicure per proteggere la propria casa. Una delle operazioni più comuni in questo ambito è lada, un intervento che garantisce maggiore protezione contro i tentativi di effrazione e una migliore gestione delle chiavi.Perché passare alLe serrature a, un tempo molto diffuse, sono oggi considerate meno sicure rispetto ai cilindri europei. Questo perché sono più vulnerabili a tecniche di scasso come il cosiddetto “key bumping” o la “chiave bulgara”, strumenti sempre più utilizzati dai malintenzionati. Ladarappresenta dunque una scelta intelligente per chi vuole migliorare la sicurezza della propria porta senza doverla sostituire completamente.