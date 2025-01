Ilfattoquotidiano.it - Almasri, la Corte dell’Aja l’accusa il governo: “Fornite tutte le informazioni: rilasciato senza preavviso o consultazione con la Corte”

Mentre le opposizioni chiedono aldi riferire in Parlamento sulla liberazione del generale libico conosciuto come, lapenale internazionalepubblica una nota in cui spiega la sua versione dei fatti, le procedure rispettate, i contatti e il coordinamento con l’Italia e le tempistiche della vicenda. Ma soprattutto accusa ilitaliano di avere rimpatriato in Libia l’uomo accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, “con la“.Ecco cosa scrive la. “Il 18 gennaio 2025, la prima Camera preliminare dellaPenale Internazionale (“CPI” o “la”), a maggioranza, ha emesso un mandato di arresto per Osama Elmasry Njeem, noto anche come OsamaNjeem, nella Situazione in Libia. Osama Elmasry Njeem, che sarebbe stato responsabile delle strutture carcerarie di Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati, è sospettato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidi, torture, stupri e violenze sessuali, presumibilmente commessi in Libia dal febbraio 2015 in poi”.