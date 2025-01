Sarà caos Da Uomini e Donne al Grande Fratello nuovo concorrente il cavaliere di Maria De Filippi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lunedì 20 gennaio, durante la nuova puntata del, Alfonso Signorini ha riaperto la porta rossa della casa di Cinecittà, dando il via a una serata ricca di emozioni. Spazio alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due concorrenti che hanno suscitato parecchie discussioni in casa e fuori, poi l’eliminazione di Eva Grimaldi e la notizia bomba del ripescaggio.Il conduttore ha infatti annunciato la possibilità di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti del reality show e al termine della puntata, ha annunciato i nomi dei sei inquilini ripescati: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. I sei sono stati mandati nel tugurio e giovedì Alfonso Signorini svelerà i quattro concorrenti che potranno restare in casa e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il programma.