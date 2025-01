Digital-news.it - Quando Gigi Riva tornerà: lo speciale su Sky e NOW dedicato all’icona del calcio italiano

Arsu Sky e in streaming su NOW un nuovo emozionante appuntamentoa uno dei più calciatori più amati:.La storia, le gesta e il mito di un idolo indiscusso che ha rappresentato un intero popolo: tutto questo e molto altro è racchiuso in “”, lodi Sky Sport in onda da stanotte alle 00.30, dopo gli studi dedicati alla UEFA Champions League, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e con approfondimenti su Sky Sport Insider a cura di Veronica Baldaccini).Lo, un omaggio al mitico numero 11 a un anno dalla scomparsa, ripercorre i momenti più belli e significativi dellaFootball Week, la rassegna tenutasi nella settimana in cui “Rombo di Tuono” avrebbe celebrato gli ottanta anni dalla nascita, il 7 novembre.