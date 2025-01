Anteprima24.it - Jomi Salerno, successo esterno contro il Mezzocorona

Tempo di lettura: 2 minutiLavince ancora, battutocon il risultato di 18-32. Dopo aver ingranato nei primi minuti di gioco prende il largo la squadra di Thierry Vincent che al termine della prima mezz’ora è avanti di nove (9-18). Nel secondo tempo dilaga la compagine salernitana, che allunga le distanze e porta a casa il risultato. La prossima settimana laospiterà il Casalgrande Padana nella quattordicesima giornata della regular season. In seguito le dichiarazioni del presidente del club Mario Pisapia: “Raccogliamo con soddisfazione questo risultato anche se è lecito attendersi da questa squadra e da questo organico prestazioni sempre più convincentiavversari più quotati. Non era certamente ill’avversario giusto per verificare la capacità di reazione della squadra dopo la brutta sconfitta di Erice.