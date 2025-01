Ilrestodelcarlino.it - Il Cau al Cmp sotto le aspettative: "Occorre renderlo più efficiente"

"I Cau abbinati ai Pronto soccorso sono stati fatti per ridurre i codici bianchi e verdi, e bisogna lavorare per renderli più efficaci". Se fossimo a scuola, il Cau al Cmp di Ravenna sarebbe stato rimandato. La Regione ha avviato una riflessione su queste strutture, alcune delle quali ritenute inutili o utilizzate in modo incongruo e poco efficace. Tra quelle su cui si apre una fase di ’aggiustamento’ c’è anche il Centro di assistenza e urgenza al Cmp, attivo dal 22 gennaio 2024. Ieri il presidente della Regione Michele de Pascale ha fatto chiarezza sulla questione partendo dal fatto che esistono tre tipologie di Cau. I primi sono "quelli che hanno sostituito punti di primo intervento o Pronto soccorso che avevano un elevato livello di inappropriatezza, in quanto erogavano prestazioni di bassa complessità con personale medico specialista che deve invece essere utilizzato per le prestazioni di emergenza urgenza" che è la tipologia che "indiscutibilmente ha funzionato meglio".