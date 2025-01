Inter-news.it - Holm: «Contento e orgoglioso, sappiamo come l’Inter gioca»

ha detto la sua al termine della partita tra Inter e Bologna, conclusasi col punteggio di 2-2 al Meazza. Lo svedese ha segnato.CONTENTI – Emilsi è reso protagonista in Inter-Bologna, match terminatol’anno scorso 2-2 a San Siro. Lo svedese ha segnato il gol del definitivo pareggio, complice anche una deviazione decisiva di Alessandro Bastoni, che ha cambiato traiettoria alla palla. Raggiunto da Sport Mediaset, l’ex Atalanta ha commentato in questo modo: «Siamo molto contenti del risultato, sonodi questa squadra e del gol che ho segnato.lorono, abbiamo fatto allenamenti per prepararla al meglio, penso che abbiamo fatto una grande partita. Continuità? Siamo sulla buona strada, pensiamo ora alla prossima partita. L’obiettivo di questa stagione è vincere contro il Monza, poi vediamo».