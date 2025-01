Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Vietate distrazioni"

Misurato Ottavioche avrebbe mille e più motivi per esultare: "non abbiamo approcciato bene alla partita, ha detto il tecnico rossoblù in sala stampa e di questo mi ero raccomandato. Successivamente siamo stati bravi a reagire in entrambi i tempi. Sapevo comunque che sarebbe stata una partita difficile contro una compagine che gioca molto bene a calcio. Noi abbiamo creato tanto ma soprattutto siamo stati cinici. Il primo gol loro nasce da un nostro regalo: un angolo concesso troppo agevolmente e marcature poi sbagliate. Nella ripresa, ancora una volta, siamo entrati in campo molli ma poi siamo stati nuovamente abili a rispondere con forza facendo tre gol nel giro di trenta minuti. In ogni caso, quando diventiamo superficiali rischiamo sempre di subire e, ad esempio, solo una grande parata di Orsini ci ha permesso di andare al riposo sull’1-3.