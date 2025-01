Formiche.net - Giù le mani dall’IA Usa. Biden saluta la Casa Bianca con un colpo alla Cina

Leggi su Formiche.net

Intelligenza Artificiale per tutti, o quasi. Non, per esempio, per lao chi fa affari con essa. Dagli Stati Uniti arriva un’altra stretta per impedire che Paesi poco amici possano allungare lesulla tecnologia americana. In queste ore il dipartimento del Commercio statunitense ha infatti emanato nuovi controlli sulle esportazioni di Intelligenza Artificiale volti a garantire che lanon possa accederetecnologia statunitense, anche attraverso Paesi terzi. Si tratta, come ha sottolineato l’agenzia Axios, dell’ultimodell’amministrazioneal settore dell’Intelligenza Artificiale cinese, considerato da Washington come una minaccia. Tanto che anche ai Paesi che fiancheggiano Pechino vanno applicate le medesime restrizioni.Nel dettaglio, la nuova regolamentazione mira a impedire che l’Intelligenza Artificiale alimenti lo sviluppo militare di Pechino.