Addio fact checking? Ingenuo indignarsi per la decisione di Meta

di Luciano Sesta*. Perdi Mark Zuckerberg, d’ora in poi, all’interno di, non ci sarà più chi, in nome della “verità dei fatti” e della lotta alle fake news, avrà il potere di rimuovere idee e opinioni o di impedirne la pubblicazione. Una, quella di Zuckerberg, che Joe Biden, presidente americano uscente, ha definito “vergognosa”.Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma la dichiarazione di Biden chiude una parabola iniziata qualche anno fa proprio a ridosso della prima elezione di Trump, quando l’espressione “fake news”, prima mai usata, comincia a diffondersi su iniziativa degli ambienti liberal della sinistra americana. Il concetto di “bufala”, storicamente, nasce decisamente schierato a sinistra, più precisamente dal bisogno di conservare il monopolio dell’informazione da parte dei media contrari all’elezione del tycoon.