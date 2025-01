Movieplayer.it - Seven, il capolavoro con la “sporcizia sotto le unghie” compie trent'anni. E torna in 4K

Leggi su Movieplayer.it

Il 2025 è l'anno in cui il film di David Fincher spegnea candeline sulla torta, un festeggiamento accompagnato dall'arrivo di una versione rimasterizzata del cult. Che preferiate scrivereo Se7en la sostanza dei fatti non cambia di una virgola: parliamo del film che ha consacrato David Fincher a regista di culto, nonché di una pellicola che ha segnato indelebilmente l'immaginario e l'iconografia dei thriller della seconda metà degliNovanta e d'inizio 2000. Solo Il silenzio degli innocenti, qualche anno prima, era riuscito a fare qualcosa di analogo (e X-Files ne sa qualcosa). Un decennio, gliNovanta, in cui alcuni dei più talentuosi registi di videoclip e spot televisivi fecero il grande salto dal palinsesto di MTV ai billboard cinematografici. Nel caso di .