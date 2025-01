Australian Open 2025 programma lunedì 13 gennaio | Jannik Sinner fa il suo esordio

Leggi su Sportface.it

Il, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di13dell’. Seconda giornata di incontri a Melbourne Park e sette tennisti italiani impegnati per il proprio match di primo turno. Occhi puntati sulla Rod Laver Arena, dove alle 4 di notte in Italia farà il suo debutto, campione in carica e numero uno al mondo, contro il cileno Jarry. Prima di lui sarà derby americano tra Gauff e Kenin, mentre la sessione serale è stata riservata a Djokovic e Osaka. Relegato sulla Margaret Court Arena Carlos Alcaraz, mentre addirittura sulla John Cain Arena l’ex numero uno Iga Swiatek. Gli altri azzurri in campo saranno Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Fabio Fognini, Luca Nardi, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti (derby tra questi ultimi due).