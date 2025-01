Ilgiorno.it - Violenze di Capodanno, la turista belga ascoltata dai poliziotti italiani: “Racconto lineare e preciso”

Milano – Ha confermato le molestie sessuali subite la notte dia Milano, attraverso un" e "" reso aiche l'hannoin Belgi o. La giovaneha sporto denuncia e gli investigatori hanno acquisito la sua testimonianza che, assieme ai filmati delle telecamere, potrebbe essere utile per identificare gli aggressori. Oltre aldi quegli attimi, quando è stata circondata da sconosciuti assieme al gruppo di amici e molestata, icoordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo hanno raccolto elementi per ricostruire con precisione i movimenti dei giovani turisti fino all'aggressione tra piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele, in mezzo alla folla. Gli inquirenti lanciano l'appello ad altre possibili vittime e testimoni a farsi avanti.