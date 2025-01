Quotidiano.net - Bufala Campana Dop. Lo sbarco nei ’mall’

Fattorie Garofalo, primo produttore al mondo di Mozzarella diDop, ha inaugurato il nuovo format retail nel ’Maximall Pompeii’. La nuova apertura sancisce l’inizio a una nuova strategia per il retail, sempre più legata all’identità aziendale e ai valori che il brand si ripropone di promuovere nel mondo. Un format che nasce dall’esigenza di valorizzare al massimo la Mozzarella diDop in un contesto in continua evoluzione, come quello dei centri commerciali.