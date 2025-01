Inter-news.it - Inter, Leao una sentenza. Difficoltà spia di un problema più ampio

L’soffre in maniera sensibile gli strappi e la potenza fisica di Rafael, come dimostrato anche in occasione della sfida di Supercoppa Italiana persa in finale contro i rossoneri. Ovviare a questoè essenziale per le proprie ambizioni future.IL PUNTO – L’ha perso la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan con il punteggio di 2-3. I nerazzurri, in vantaggio di 2 gol nel secondo tempo della frazione, hanno ceduto fisicamente e psicologicamente ai rossoneri, subendone la rimonta avviata grazie a Rafael. Il portoghese, entrato in campo per cambiare una realtà che sembrava ormai già scritta, ha guidato la riscossa dei meneghini con i suoi soliti strappi, aggiungendovi stavolta anche una componente di “intelligenza tattica” ravvisabile nel secondo e nel terzo gol della sua squadra.