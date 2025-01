Calciomercato.it - Frattesi agita il mercato dell’Inter: poco spazio con Inzaghi, non c’è solo la Roma

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista trovaed è chiuso da Barella: ipotesi addio, con i giallorossi interessatiAppena 19 minuti a Riyad. Davideha vissuto quasi da spettatore le due partite di Supercoppa. Un canovaccio che dura ormai da inizio stagione e che sta iniziando a stare troppo stretto al centrocampista ex Sassuolo.il: non c’èla(LaPresse) – Calcio.itSoltanto sette le partite da titolare, l’ingombrante presenza di Barella a chiudergli lofa fatica a privarsi del centrocampista sardo ed allora perc’èla panchina e qualche scampolo di match. Certo la situazione era nota fin dal suo arrivo a Milano oltre un anno fa, ma il 25enne magari si aspetta di riuscirsi a ritagliare più.Così non è stato, così non è ancora oggi: contro il Milan, ad esempio, è entrato soltanto a cinque minuti dalla fine al posto di Barella, dopo che erano già entrati sia Asllani che Zielinski.