TS – Inzaghi Lautaro e Dimarco l’amarezza del ko Inter | Non resta niente

2025-01-07 01:06:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:RIAD (ARABIA SAUDITA) – Partita pazzesca a Riad: la Supercoppa italiana va al Milan, che aggancia proprio l’nell’albo d’oro con otto trionfi. Eppure i nerazzurri colpiscono due volte conMartinez e Mehdi Taremi tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. I rossoneri non mollano e la riaprono con una punizione di Theo Hernandez su cui Sommer si fa beffare sul suo palo. Pulisic trova poi il pari e in pieno recupero Abraham regala il successo a Sergio Conceiçao, che dopo la Juve vince anche il derby mettendo in bacheca la Supercoppa italiana dopo appena otto giorni dal suo sbarco a Milanello.dopo il ko in Supercoppa contro il MilanMastica amaro Simone: “Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Milan, che non ha mai mollato nonostante i 2 gol di svantaggio.