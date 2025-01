Lanazione.it - La Befana di Prato: dolci e musica per grandi e piccini. La vecchina scende dal cielo

Leggi su Lanazione.it

, 6 gennaio 2024 – Il momento clou è stato l’arrivo della, che si è calata dal campanile del Duomo. Tutto intorno, allegria e tanti bambini che attendevano iumi. Il pomeriggio dell’Epifania asi è svolto tradizionalmente appunto in piazza Duomo. Una festa in cui decisivo è stato il sostegno dei vigili del fuoco, che hanno aiutato lare. Un evento che aveva il patrocinio del Comune di. Tutto è iniziato intorno alle 15, quando c’è stata la distribuzione di giochi eumi in piazza Duomo. Alle 17 appunto, l’arrivo della. Giochi e caramelle sono forniti da Esselunga, Euroingro, Bigagli Ortodonzia, Edilciacci, OperaPrima, Ordine degli Ingegneri di, Maglie 2.0, Coedil e Gepa.