Oasport.it - Sinner, l’operazione Australian Open parte dalla Opening Week

Leggi su Oasport.it

Jannikè pronto a fare il suo ritorno in campo. Il numero 1 del mondo ha deciso di avvicinarsi a questo 2025 ricalcando quelli che erano stati i primi passi nel 2024: in quel caso arrivò all’non facendo nessun torneo ufficiale, ma concentrandosi sulla preparazione e giocando solo l’esibizione del Kooyong Classic prima dello Slam.Quest’anno vedremo invece l’azzurro impegnato nellaingdell’proprio sui campi di Melbourne Park e in particolare sulla Rod Laver Arena. Due saranno i match di esibizione che l’altoatesino giocherà nell’evento il cui ricavato sarà devoluto totalmente in beneficienza: l’esordio sarà dopodomani alle 6.00 ora italiana contro Alexei Popyrin, mentre venerdì 10 gennaio, a due giorni dall’inizio del torneo, affronterà Stefanos Tsitsipas.