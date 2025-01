Lettera43.it - L’ex Roma Fienga lascia l’Al Nassr: è il nuovo advisor degli investimenti del fondo PIF

Guidoad della, hatoma rimarrà in Arabia Saudita. Il dirigente, infatti, è stato nominatoper glinello sport delgovernativo PIF. Un ruolo di spicco per, che come riportato da Repubblica saluta il club in cui gioca Cristiano Ronaldo e di cui è stato il ceo da settembre 2023. Adesso passeranno da lui tutti glidi PIF in ambito sportivo. Ilsaudita ha attualmente la maggioranza del Newcastle e di quattro club della Saudi Pro League:Hilal,Ittihad eAhli. Più volte negli ultimi anni è stato accostato a società europea, anche dei quattro massimi campionati del Vecchio Continente.Guidodurante una cerimonia a Riyad (Getty Images).Articolo completo:: è ildelPIF dal blog Lettera43