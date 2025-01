Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Napoli, Palladino: "Voglio lo spirito di Torino per toglierci una soddisfazione con i tifosi"

Firenze, 3 gennaio 2025 - Il pareggio contro la Juventus, l'abbraccio deiper Capodanno nel corso dell'allenamento a porte aperte e adesso per laè già tempo di pensare alla sfida contro il, sabato 4 gennaio alle 18. Franchi che si presenterà esaurito, big match importante complice anche lo stop delle quattro squadre impegnate in Supercoppa. Raffaeleha presentato così la partita ai microfoni del sito ufficiale del club. "Indubbiamente l'allenamento a porte aperte è stato il modo migliore per iniziare il nuovo anno, davanti ai nostrie con il loro affetto. Ci sono sempre stati vicini fin dall’inizio della stagione e li ringraziamo. Vogliamodelle soddisfazioni insieme a loro. Ho visto anche la squadra molto felice di questa giornata e di stare tutti insieme in un giorno bello e particolare”.