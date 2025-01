Lettera43.it - Corea del Sud, incendio in un edificio di otto piani a Seongnam

Venerdì un violentoha colpito uncommerciale e residenziale di, città a Sud di Seul, indel Sud. L’agenzia di stampa sudna Ynt ha diffuso le immagini dell’avvolto da colonne di fumo nero. Oltre 100 vigili del fuoco sono sul posto. Le autorità hanno riferito che 50 persone sono riuscite a fuggire autonomamente, mentre i servizi di emergenza ne hanno evacuate altre 40. Non ci sono notizie di feriti o vittime. Le cause dell’ancora da accertare, ma secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate aiinferiori, alimentando rapidamente un fumo che ha avvolto l’intera struttura. Le autorità locali stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in salvo i residenti e i lavoratori presenti nell’.BREAKING: MAJOR FIRE ENGULFS KOREAN COMMERCIAL BUILDINGA fire erupted in an 8-story commercial building in, Gyeonggi, which authorities escalated to a Level 2 response.