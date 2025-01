361magazine.com - Lutto nel mondo della moda: si spegne a 93 anni Rosita Missoni

A capo diHome,– 93– era considerato uno dei volti iconiciMade In Italy. La sua scomparsa sancisce la fine di un’era. I dettaglinel. Come si apprende da ANSA, scompare a 93, icona del Fashion biz che nel 1958 aveva fondato, insieme al marito Ottavio(detto Taj), l’omonimo marchio dimade in Italy.Chi era: la storia di un’icona Originaria di Varese, la stilista era nata nel 1931 a Golasecca da una famiglia di artigiani tessili e proprio in provincia di Varese marito e moglie avevano costruito la casa di famiglia a Sumirago. I due si sposano nel 1953 e rimangono uniti fino alla morte di Ottavio, avvenuta nel 2013.Tra le protagoniste deglid’oro del Made in Italy,ha lasciato la Direzione Creativa del marchio di famiglia nel 1997 ai figli Vittorio, scomparso nel 2013 in seguito a un incidente aereo, Angela e Luca.