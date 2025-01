Quotidiano.net - Tragedia a Terni: due morti in un incendio in via XX Settembre

nella mattinata del primo gennaio, a. Due persone sono state trovate morte in un'abitazione di via XX, decedute probabilmente a causa di undivampato nell'abitazione. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 87. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. Morto anche un cane che era nell'appartamento. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo e quindi dei due decessi.