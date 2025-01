Pianetamilan.it - Milan a Riyadh, il saluto di Bonaventura ai tifosi rossoneri | VIDEO

L'ex centrocampista delGiacomo, ora all'Al-Shabab allenato da Fatih Terim, ha voluto salutare isui social. Jack gioca in Arabia Saudita da quest'estate, dopo aver salutato la Fiorentina e l'Italia. La sua attuale squadra, da poco, ha affidato la panchina all'allenatore turco che, tra l'altro, ha anche allenato iper pochi mesi nel 2001. La sua avventura terminò dopo la sconfitta contro il Torino e, al suo posto, arrivò Carlo Ancelotti.ha giocato neldal 2014 al 2020, entrando nel cuore dei. Egli giocò 184 partite segnò 35 gol, vincendo anche la Supercoppa Italiana nel 2016 contro la Juventus a Doha. In quel match, l'ex centrocampista delsegnò il gol dell'1-1 su assist di Suso ed uno dei rigori, determinanti per decidere le sorti del match.